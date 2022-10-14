МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Следователи ФРГ изучили снимки с подводного дрона, сделанные на месте ЧП на газопроводах "Северного потока", и обнаружили большую пробоину, передает принадлежащий медиакомпании ARD портал Tagesschau, ссылаясь на источники в правительстве. Швеция, Дания и ФРГ не будут вместе расследовать ЧП на "Северных потоках"

"На снимках видна утечка диаметром 8 метров. Это, по их словам, может быть только результатом взрыва", — говорится в сообщении.

Как уточняется, данные уже переданы генеральному прокурору. Ранее он начал расследование по обвинениям в "создании взрывного устройства" и "антиконституционном саботаже", подключив к процессу федеральную полицию.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.