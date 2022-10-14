МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Добыча природного газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 10% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели. Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

"Меньше, чем в прошлом году… Точно цифру не скажу, но если экспорт будет, как сегодня, до 10%, наверное, общий объем может сократиться", — сказал Новак, отвечая на вопрос по прогнозу добычи газа в РФ в 2022 году.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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