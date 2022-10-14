МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Организаторы взрывов на газопроводах "Северного потока" подорвали энергобезопасность Европы и обрекли регион на энергетическую бедность, заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе

"Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так", — отметил Новак.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.