Новак предрек Европе энергетическую бедность после ЧП на "Северных потоках"
Новак: организаторы терактов на "Северных потоках" ввергли Европу в энергетическую бедность
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Организаторы взрывов на газопроводах "Северного потока" подорвали энергобезопасность Европы и обрекли регион на энергетическую бедность, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так", — отметил Новак.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
https://1prime.ru/gas/20221014/838471028.html
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