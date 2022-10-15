МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Швеция, Дания и Германия сотрудничают в рамках расследования по "Северным потокам". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра шведского переходного правительства Магдалену Андерссон и занимающегося этим делом прокурора Матса Юнгквиста. Новак предрек Европе энергетическую бедность после ЧП на "Северных потоках"

Ранее портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD сообщал, сославшись на источники, что Швеция, Дания и Германия не планируют проводить совместное расследование диверсии на "Северных потоках".

"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу", — ответила Андерссон на вопрос агентства о возмодности совместного расследования дела Стокгольма, Берлина и Копенгагена.

Юнгквист также подтвердил, что страны уже ведут совместную работу в рамках расследования диверсии на "Северных потоках". По его словам Швеция отказалась от идеи Евроюста создать совместную следственную группу. Прокурор указал, что такое решение будет предполагать юридические обязательства по предоставлению информации, которую Швеция считает конфиденциальной.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. По словам оператора "Северного потока" Nord Stream AG, авария на газопроводах беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".