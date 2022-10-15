МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Экономические перспективы стран Европы ухудшились на фоне роста цен на газ и повышения издержек предприятий, а также сокращения поставок российского ресурса на 80%, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер. Об этом сообщает РБК. МВФ спрогнозировал "глубокую рецессию" экономике России

"Рост ВВП в странах с развитой экономикой Европы снизится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году <…>. В странах с формирующейся рыночной экономикой в Европе также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году", — сказал он.

По словам Крамера, в 2023 году ожидается снижение инфляции в европейских странах.

Представитель МВФ отметил, что показатель составит около шести процентов в государствах с развитой экономикой и 12% в странах с развивающейся.