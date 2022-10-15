МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вмешательство извне в работу подводной части нового российско-турецкого газопровода на дне Черного моря будет сведено к минимуму или невозможно. Об этом рассказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. РБК: МВФ оценил потери Европы при прекращении поставок российского газа

"В принципе – безопасен. Там две территориальные зоны России и Турции, исключительные экономические зоны той и другой страны… Подводная трасса уже готовилась под прокладку "Турецкого потока", проведены все исследования, она проверена на наличие боеприпасов времен (Второй мировой — ред.) войны. Предварительная огромная работа уже в активе", — отметил эксперт.

По его словам, конвенция Монтре дает Турции право регулировать вход в Черное море военных кораблей государств, которые не относятся к черноморскому бассейну. Страна также является членом НАТО, поэтому конфликт внутри блока в случае атаки на газопровод будет неминуем, добавил Марцинкевич.

Эксперт пояснил, что наземная инфраструктура для расширения подводной части газопровода уже проложена. Общий объем прокачиваемого по новым ниткам газопровода топлива будет порядка 31,5 миллиарда кубометров в год, возможно за вычетом той части газа, которая уже задействована на газификацию Северного Кавказа.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия способна переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Глава государства обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Лидеры поручили детально и быстро проработать вопрос.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, маршрут газопровода в Черном море в данный момент более безопасный, чем другие районы поставок "голубого топлива".