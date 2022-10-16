ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую будут платить граждане стран, присоединившихся к этому решению, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Потолок цен на газ из России приведет к прекращению поставок, заявил Миллер

"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее Евросоюз ввел восьмой пакет антироссийских санкций, сключающий в себя законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Также в ЕС обсуждают возможности введения потолка цен на газ.