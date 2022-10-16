ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Перенаправление всех выпавших из-за терактов на "Северных потоках" объемов через турецкий хаб возможно, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Потолок цен на газ из России приведет к прекращению поставок, заявил Миллер

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы", — рассказал Миллер о перспективах турецкого газового хаба в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На вопрос, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он ответил: "Вы знаете, нет ничего невозможного".

Глава компании отметил, что у них есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", который был свернут и позже превратился в "Турецкий поток". "Южный поток" первоначально планировался на мощность 63 миллиарда кубометров газа.

"Поэтому если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", — отметил глава "Газпрома".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.