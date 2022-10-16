ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Перенаправление всех выпавших из-за терактов на "Северных потоках" объемов через турецкий хаб возможно, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Потолок цен на газ из России приведет к прекращению поставок, заявил Миллер

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы", — рассказал Миллер о перспективах турецкого газового хаба в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На вопрос, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он ответил: "Вы знаете, нет ничего невозможного".

Глава компании отметил, что у них есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", который был свернут и позже превратился в "Турецкий поток". "Южный поток" первоначально планировался на мощность 63 миллиарда кубометров газа.

"Поэтому если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", — отметил глава "Газпрома".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.