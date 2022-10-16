МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" обсуждает с американскими компаниями контракты по разработке украинских газовых месторождений, сообщил представитель компании британскому изданию Telegraph. На Украине рассказали о планах по сокращению посевов в текущем году

Как сообщил советник главы "Нафтогаза" Мирон Василик газете, предприятие уже обсуждало с рядом американских буровых компаний заключение совместных соглашений на разработку месторождений, отметив, что скоро на рынок выйдет ряд проектов украинской компании.

"У нас есть (определенное — ред.) количество ресурсов и запасы газа, находящиеся, вообще-то, на втором месте по объему в Европе. Существует потенциал разведки месторождений, а также экспортный потенциал. По нашим оценкам, там может быть до 40 миллиардов кубометров", — добавил Василик.

При этом Василик отметил, что разработка месторождений принесет плоды не ранее, чем к началу второй половины текущего десятилетия.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.