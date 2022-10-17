МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров — примерно до 1340 долларов, и теряют почти 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Песков оценил последствия установления ЕС потолка цен на российский газ

Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 6,4%, до отметки около 1333 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.04 мск их стоимость составляет 1340,7 доллара (-5,9%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, — 1 424,2 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.