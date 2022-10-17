МАДРИД, 17 окт — ПРАЙМ. Брюссель собирается заполонять как минимум 15% мощностей газовых хранилищ стран-членов Евросоюза через европейский центральный пункт, сообщила в понедельник газета El Pais. СМИ: Италия может приостановить производство на месяц без российского газа

Такое предложение, которое будет нести добровольный характер, входит в пакет мер Еврокомиссии для перезапуска инициативы совместных закупок газа, говорится в газете. Ожидается, что на саммите в конце этой недели лидеры двадцати семи стран дадут зеленый свет этому новому набору инструментов для борьбы с ростом цен на газовом рынке.

Идея такой закупочной площадки была одобрена весной после давления и претензий со стороны ряда стран, в частности, Испании. На протяжении всего этого времени инициатива находилась в подвешенном состоянии во многом из-за сопротивления Германии. Однако, как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел добиться присоединения Берлина к этому предложению.

Согласно данным ЕК, запасы газа в ЕС (в 19 из 27 государств-членов есть емкости для хранения) превышают 91%. Однако цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны, пишет газета.

По информации El Pais, в ЕК считают, что сами государства-члены, конкурируя друг с другом из-за поставщиков, также спровоцировали рост цен на газ, как это произошло в начале кризиса в области здравоохранения, вызванного ковидом.

Также газета пишет, что ЕС удалось значительно сократить потребление российского газа с начала конфликта на Украине. Доля использования топлива, поступающего из РФ по трубопроводу, снизилось с 41% в 2021 году до 9% в этом, а российского сжиженного природного газа — с 45% в 2021 году до 14%.