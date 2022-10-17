МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 89,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" сократил добычу газа на 18 процентов за 9,5 месяца

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 миллиарда кубометров — на 41,4% (на 63 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании в Telegram о результатах работы с начала года.

Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 9,5 миллиарда кубометров.

По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.