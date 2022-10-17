Расходы ЕС на газ во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза
Расходы Евросоюза на покупку газа во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Евросоюз потратил почти в четыре раза больше на импорт газа во втором квартале текущего года — около 75 миллиардов евро, из них 23 миллиарда пошли на закупки российского "голубого топлива, говорится в отчете Еврокомиссии.
"ЕС потратил, как оценивается, 75 миллиардов евро на импорт газа во втором квартале 2022 года по сравнению с 20 миллиардами евро во втором квартале 2021 года. Из них 23 миллиарда евро (пошли — ред.) на импорт российского газа", — говорится в нем.
Рост произошёл в основном из-за более высоких цен, отмечает ЕК.
Также в ЕК сообщили, что Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов кубометров.
"Потребление газа во втором квартале 2022 года резко упало на 16%, или на 13,9 миллиарда кубометров в годовом исчислении, составив 71 миллиард кубометров", — говорится в отчете.
https://1prime.ru/gas/20221017/838488863.html
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