БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Евросоюз потратил почти в четыре раза больше на импорт газа во втором квартале текущего года — около 75 миллиардов евро, из них 23 миллиарда пошли на закупки российского "голубого топлива, говорится в отчете Еврокомиссии. Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубов

"ЕС потратил, как оценивается, 75 миллиардов евро на импорт газа во втором квартале 2022 года по сравнению с 20 миллиардами евро во втором квартале 2021 года. Из них 23 миллиарда евро (пошли — ред.) на импорт российского газа", — говорится в нем.

Рост произошёл в основном из-за более высоких цен, отмечает ЕК.

Также в ЕК сообщили, что Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов кубометров.

"Потребление газа во втором квартале 2022 года резко упало на 16%, или на 13,9 миллиарда кубометров в годовом исчислении, составив 71 миллиард кубометров", — говорится в отчете.