МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник снизились на 12%, до отметки около 1254 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Расходы ЕС на газ во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF росли в первой половине дня и достигли ценового максимума в 13.04 мск — 1394,7 доллара за тысячу кубометров (–2%). Затем котировки перешли к активному снижению, достигнув ценового минимума перед закрытием торгов в 18.52 мск — 1252,9 доллара за тысячу кубометров (–12%), а к закрытию торгов символически выросли — до 1253,5 доллара (–12%). Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 июня. Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, — 1424,2 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.