МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник опускаются почти на 6% и торгуются на уровне примерно в 1 220 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: США высвободят до 15 миллионов баррелей нефти из стратрезервов

Торги вторника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 5,7%, до отметки почти в 1 223 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены понедельника, предыдущего торгового дня, — 1 296,8 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.