МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Немецкие следователи заявили, что причиной аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" был "саботаж", пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий высокопоставленных источников, хорошо осведомленных о ходе дела. СМИ: Евросоюз хочет более жестких и конкурентных отношений с Китаем

В материале подчеркивается, что пока что следователи ФРГ не пришли к единому мнению относительно того, кто именно мог устроить диверсии. Однако, по словам источников газеты, в так называемой "причастности" к данным событиям обвиняют Россию.

Взрывы на "Северных потоках" в Балтийском море произошли в конце сентября. Различные версии о том, что стало причиной диверсии, выдвигали и страны Запада, и Москва, а российский президент Владимир Путин даже утверждал, что аварию "организовали англосаксы". Власти США версию о своей причастности к этому событию отвергают.

Немецкие следователи уже изучили фотографии с места утечек на "Северных потоках", сделанные подводным беспилотником. Они указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.