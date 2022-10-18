ПРАГА, 18 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии по состоянию на 18 октября заполнены на 92%, причем потребление газа в этом году по сравнению с прошлым сократилось в стране на 34%, сообщил во вторник глава минпромторга республики Йозеф Сикела. Цены на газ в Европе снизились до 1200 долларов за тысячу кубов

"Погода в последнее время стоит на нашей стороне, она была самой теплой, как минимум, с 2019 года. Это проявилось и в потреблении газа, которое по сравнению с 2021 годом снизилось на 34%. Также по-прежнему удается покрывать импортом ежедневные потребности в газе, одновременно создавая его запасы. Сейчас наши газохранилища заполнены на 92%", — написал Сикела в соцсети Twitter.

По словам Сикелы, "в европейских странах все больше растет уверенность в том, что они справятся с наступающей зимой, что, в свою очередь, оказывает влияние на цены на газ. Они сейчас самые низкие после июня этого года".

На сегодняшнем открытии торгов биржевые цены на газ в Европе опускались более чем на 5%, оставаясь чуть выше 1 200 долларов за тысячу кубометров. Тем самым они продолжили октябрьскую тенденцию снижения — так, расчётная цена последних торгов сентября была 1913 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики ранее отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.