Газопровод в Запорожской области запустят в конце октября
Замминстра строительства Рябчук: газопровод в Запорожской области запустят в конце октября
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Газотранспортную систему в Запорожской области запустят в конце октября, это позволит дать тепло в многоквартирные дома, заявил журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олег Рябчук.
После того как газ подадут в газотранспортную систему Запорожской области, тепло запустят во все многоквартирные дома.
"Многоквартирные дома в Мелитополе оборудованы индивидуальными приборами отопления и работают на газу, но пока они не подключены, так как завершается испытательный процесс газопровода, который начнет функционировать в конце октября месяца", — заявил Рябчук.
https://1prime.ru/gas/20221018/838495653.html
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