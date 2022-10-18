МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Газотранспортную систему в Запорожской области запустят в конце октября, это позволит дать тепло в многоквартирные дома, заявил журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олег Рябчук. Системы отопления в Запорожской области подготовили на 80%

После того как газ подадут в газотранспортную систему Запорожской области, тепло запустят во все многоквартирные дома.

"Многоквартирные дома в Мелитополе оборудованы индивидуальными приборами отопления и работают на газу, но пока они не подключены, так как завершается испытательный процесс газопровода, который начнет функционировать в конце октября месяца", — заявил Рябчук.