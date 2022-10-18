МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Немецкие Wintershall Dea и HES Wilhelmshaven Tank Terminal подписали соглашение о разработке CO2-хаба на резервуарном терминале HES в Вильгельмсхафене на северо-западе Германии, говорится в пресс-релизе Wintershall Dea. Германия достигла цели по заполнению газохранилищ на 95 процентов

"Wintershall Dea и HES Wilhelmshaven Tank Terminal подписали соглашение о совместной разработке CO2nnectNow, CO2-хаба на резервуарном терминале HES Wilhelmshaven", — говорится в сообщении.

CO2, которого невозможно избежать в промышленном процессе, будет улавливаться на промышленных объектах Германии и транспортироваться в планируемый концентратор CO2nectNow, поясняет Wintershall Dea. Оттуда CO2 будет транспортироваться по трубопроводу из единственного в Германии глубоководного порта в геологические формации в Норвежском и Датском Северном море для постоянного и безопасного хранения.

Этот процесс называется улавливанием и хранением углерода (CCS). Он будет иметь ключевое значение для декарбонизации отраслей промышленности в Германии, отмечается в релизе. Компания планирует, что CO2nnectNow будет играть важнейшую роль в достижении этой цели, если с 2028 года из Вильгельмсхафена будет экспортироваться более 10 миллионов тонн CO2 в год для безопасного хранения.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.