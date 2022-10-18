БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Евросоюз в состоянии сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в текущем году, если продолжит придерживаться ранее одобренных энергетических мер, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во Франции, трансляция велась на сайте ЕК. В ЕС оценили идею о газовом хабе в Турции

"Если мы продолжим диверсификацию в сторону от российского газа, продолжим реализовывать наши меры, мы получим минимум 65 миллиардов кубометров газа от других источников, не из России, а также и сэкономим 50 миллиардов кубометров до конца года", — сказала она.

Согласно отчету ЕК по газу за четвёртый квартал прошлого года, Евросоюз в 2021 году потребил 412 миллиардов кубометров этого топлива.

Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определённых компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например, на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года — 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября. Сейчас средний по ЕС уровень их заполнения составляет 92%.

Во вторник Еврокомиссия представила ряд новых энергомер, в частности, о введении обязательных общих закупок газа.

Эти меры принимаются на фоне высоких цен на энергоносители в союзе. В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.