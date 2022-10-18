В ЕК сообщили о сокращении уровня потребления газа в ЕС
ЕК сообщила, что потребление газа в ЕС в августе и сентябре снизилось на 15 процентов
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в августе и сентябре текущего года снизилось по предварительным данным на 15% по сравнению со средним пятилетним значением, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
"Предварительный анализ на основе отчетов государств-членов (ЕС) показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС было примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие 5 лет", — сообщается в нем.
Как сообщала в понедельник ЕК в отчете, Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиарда кубометров.
https://1prime.ru/gas/20221018/838501782.html
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