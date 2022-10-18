ЕК предложила установить минимум для совместных закупок газа в ЕС
Еврокомиссия предложила минимум для общих закупок газа в ЕС на уровне в 13,5 миллиардов кубов
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предлагает минимальный уровень для обязательных совместных закупок в ЕС газа примерно в 13,5 миллиардов кубометров, но компании союза смогут совместно закупать и больше, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции во Франции. Трансляция велась на сайте ЕК.
Еврокомиссия предложила во вторник провести обязательные совместные закупки примерно 13,5 миллиардов кубометров газа в Евросоюз для пополнения запасов к зиме 2023-2024 годов. Это будет 15% от необходимого уровня заполнения хранилищ. Предложения должны еще согласовать страны союза.
"15% — мы устанавливаем минимум", — пояснила Симсон.
Чиновник в ЕС ранее во вторник сообщила журналистам, что инструмент общих закупок необходимо создать к началу сезона наполнения газовых хранилищ, который стартует в апреле.
https://1prime.ru/gas/20221018/838501833.html
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