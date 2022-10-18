БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предлагает минимальный уровень для обязательных совместных закупок в ЕС газа примерно в 13,5 миллиардов кубометров, но компании союза смогут совместно закупать и больше, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции во Франции. Трансляция велась на сайте ЕК. ЕК представит идеи по совместным закупкам газа в Евросоюзе

Еврокомиссия предложила во вторник провести обязательные совместные закупки примерно 13,5 миллиардов кубометров газа в Евросоюз для пополнения запасов к зиме 2023-2024 годов. Это будет 15% от необходимого уровня заполнения хранилищ. Предложения должны еще согласовать страны союза.

"15% — мы устанавливаем минимум", — пояснила Симсон.

Чиновник в ЕС ранее во вторник сообщила журналистам, что инструмент общих закупок необходимо создать к началу сезона наполнения газовых хранилищ, который стартует в апреле.