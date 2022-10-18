В ЕК исключили применимость механизма совместных закупок к российскому газу
В ЕК заявили, что российский газ нельзя будет приобрести через механизм совместных закупок
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК).
"Возможность использования механизма совместных закупок для импорта российского трубопроводного газа однозначно исключена", — говорится в нем.
Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них — введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.
ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.
https://1prime.ru/gas/20221018/838501939.html
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