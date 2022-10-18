БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Механизм совместных закупок "голубого топлива" для Евросоюза нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК). В ЕС сообщили о планах создать платформу для совместных закупок газа

"Возможность использования механизма совместных закупок для импорта российского трубопроводного газа однозначно исключена", — говорится в нем.

Во вторник ЕК предложила ряд новых мер для борьбы с энергетическим кризисом в ЕС, среди них — введение обязательных закупок примерно 13,5 миллиардов кубометров газа для заполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов.

ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупкам в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.