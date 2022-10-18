МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов во вторник снизились на 12%, до 1141 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе рухнули ниже 1200 долларов за тысячу кубов

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF росли в первой половине дня, ценовой максимум составил 1253 доллара за тысячу кубометров (–3,4%). Затем котировки перешли к снижению, достигнув ценового минимума незадолго до закрытия торгов в 18.25 мск — 1090,4 доллара за тысячу кубометров (–15,9%), а к закрытию торгов немного выросли — до 1141,3 доллара (–12%). Цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня. Динамика приводится от расчетной цены понедельника, предыдущего торгового дня, — 1296,8 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.