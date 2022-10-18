БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии ко вторнику превысил 96%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

"Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 96,03%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища ФРГ, расположенного в Редене, составляет 85,69%.

Регулятор напомнил, что с 12 октября 2022 года Германия импортирует природный газ из Франции через пограничный пункт в Медельсхайме. Мощность импорта составляет до 100 ГВтч/сутки, поток нагрузки — 63 ГВтч/сутки.

Также, по данным агентства, на 40-й календарной неделе, то есть с 3 октября по 9 октября текущего года потребление газа в Германии снизилось в сравнении с показателем среднего потребления за последние четыре года, а температура на этой неделе была на 0,7 градуса выше среднегодового показателя этого периода 2018-2021 годов.

При этом Федеральное сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономии при потреблении газа.