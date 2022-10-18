Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 96 процентов
Германия заполнила газохранилища более чем на 96 процентов
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БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии ко вторнику превысил 96%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Ведется дальнейшее заполнение хранилищ. Общий уровень заполненности в Германии составляет 96,03%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень крупнейшего газохранилища ФРГ, расположенного в Редене, составляет 85,69%.
Регулятор напомнил, что с 12 октября 2022 года Германия импортирует природный газ из Франции через пограничный пункт в Медельсхайме. Мощность импорта составляет до 100 ГВтч/сутки, поток нагрузки — 63 ГВтч/сутки.
Также, по данным агентства, на 40-й календарной неделе, то есть с 3 октября по 9 октября текущего года потребление газа в Германии снизилось в сравнении с показателем среднего потребления за последние четыре года, а температура на этой неделе была на 0,7 градуса выше среднегодового показателя этого периода 2018-2021 годов.
При этом Федеральное сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономии при потреблении газа.
https://1prime.ru/gas/20221018/838502738.html
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