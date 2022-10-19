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https://1prime.ru/gas/20221019/838506321.html
Оператор "Турецкого потока" вернул газопроводу лицензию
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ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЕРАТОР "ТУРЕЦКОГО ПОТОКА" ВЕРНУЛ ГАЗОПРОВОДУ ЛИЦЕНЗИЮ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 19.10.2022
энергетика, новости, газ, венгрия, турецкий поток, газопровод
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЕРАТОР "ТУРЕЦКОГО ПОТОКА" ВЕРНУЛ ГАЗОПРОВОДУ ЛИЦЕНЗИЮ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ
Новость дополняется