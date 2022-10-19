МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Турецкий лидер Тайип Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об использовании Европой российского газа через Турцию, заявил президент на собрании своей партии в турецком парламенте. Цены на газ в Европе снизились до 1100 долларов за тысячу кубов

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период… На последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Путин объявил, что европейские страны могут использовать российский газ через Турцию.