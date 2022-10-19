МАДРИД, 19 окт — ПРАЙМ. Десятки судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), скопились у берегов Португалии и Испании и не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС почти заполнены, сообщила в среду испанская газета ABC. СМИ: ЕС отказался от плана останавливать танкеры с российской нефтью

Танкеры в основном прибыли из США, Перу и Тринидада и Тобаго, основных экспортеров СПГ из Америки, в настоящее время их пунктами назначения являются Европа и Азия, пишет газета.

По ее информации, на данный момент средний объем запасов газа в ЕС превышает 92%, что технически означает почти полную заполненность терминалов. В Испании этот показатель выше среднего и составляет 93%, так же, как и в Германии (96%), Франции (99%) и Италии (94%).

Эта ситуация возникла из-за сокращения спроса на газ в большинстве стран, что в свою очередь приводит к общему падению цен на данное топливо, сообщает ABC.

Так, сложившиеся обстоятельства напрямую затрагивают испанскую газовую систему, управляемую энергетической компанией Enagаs. Учитывая высокий уровень запасов в резервуарах регазификационных терминалов, компания объявила в понедельник, что ей возможно придется отказаться от разгрузки СПГ из-за избыточных мощностей на терминалах.

Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определенных компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года — 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября.