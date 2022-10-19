МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Задержка с поставками египетского газа в Ливан произошла из-за ожидания финансирования со стороны Всемирного банка и одобрения администрации США, рассказал глава ливанского Минэнерго Валид Файяд. Эрдоган заявил, что договорился с Путиным создать газовый хаб в Турции

Ранее в феврале министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла заявлял, что Каир планирует начать поставки газа в Ливан в конце марта для преодоления острого энергетического кризиса в этой стране. В понедельник, 17 октября, египетский министр заявил, что страна готова немедленно начать поставки "голубого топлива" в Ливан по окончании необходимых процедур, связанных с его экспортом.

"Задержка с выполнением соглашения об импорте египетского газа была вызвана ожиданием финансирования со стороны Всемирного банка, а также одобрения со стороны администрации США и гарантий отсутствия негативных последствий из-за "закона Цезаря", — сказал министр в интервью РИА Новости.

В июне Египет, Ливан и Сирия подписали соглашения, которые позволят обеспечить поставки египетского газа в Ливан для улучшения электроснабжения страны. Отмечается, что Египет будет продавать ресурс для дальнейших поставок через трубопровод в Сирию и далее на станцию Дейр-Аммар на севере Ливана.