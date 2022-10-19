БРЮССЕЛЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Ряд государств Евросоюза поддерживает введение ограничений на стоимость газа, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции. Еврокомиссия предложила ввести временное ограничение цен на газ на TTF

"Важное количество стран поддерживает ограничение цен на газ, и есть различные опции на столе. Нам нужен четкий путь с четкими дедлайнами", — сказал он.

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила новый пакет мер, которые могли бы быть введены в ЕС в ответ на энергетический кризис, в том числе, чтобы способствовать снижению цен на газ. Предлагается провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать страны ЕС.

Лидеры государств союза на саммите в конце текущей недели, как ожидается, должны обсудить этот пакет. Однако, в частности, не все страны ЕС поддерживают механизм лимитирования цен на TTF, сказал ранее журналистам чиновник в ЕС.