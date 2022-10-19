МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Нигерийская компания по производству сжиженного природного газа (СПГ) Nigeria LNG (NLNG), ранее объявившая форс-мажор из-за сильного наводнения в стране, еще не остановила поставки своего сырья на рынки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Десятки СПГ-танкеров скопились у берегов Испании и Португалии

"Поставки газа еще не остановились", — сказал агентству Рейтер один из источников. Рейтер цитирует аналитика компании Refinitiv Eikon Олумиде Аджайи (Olumide Ajayi), который сказал, что после объявления форс-мажора одно судно, Prism Agility, уже загрузилось сырьем, а другое судно, LNG Adamawa, загружается в настоящее время.

Источники также сообщили агентству, что решение NLNG об объявлении форс-мажора было превентивным и принималось для того, чтобы защитить компанию и предупредить ее клиентов о том, что если наводнение не закончится, то это повлияет на поставки газа.

Агентство пишет, что производственная мощность компании NLNG составляет 22 миллиона тонн СПГ в год. По мнению аналитиков Rystad Energy, которых цитирует агентство, прекращение поставок нигерийского СПГ сократит предложение сырья на мировых рынках почти на 4%. Ссылаясь на данные аналитической компании ICIS, Рейтер отмечает, что до объявления форс-мажора компания отправляла на экспорт 18-20 судов с СПГ в месяц.

По мнению инвестиционного банка Jefferies, на который ссылается Рейтер, наибольший ущерб от возможного прекращения поставок нигерийского СПГ получат Португалия, половина импорта СПГ которой приходится на Нигерию, а также компания Shell, которая является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа, поставляемого NLNG.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что Nigeria LNG объявила форс-мажор из-за широкомасштабного наводнения в Нигерии, определяет масштабы перебоев в работе и постарается смягчить последствия форс-мажора. По данным Рейтер, в результате наводнения в Нигерии, которое может продлиться до ноября, погибло уже более 600 человек, 1,4 миллиона были вынуждены покинуть свои дома, разрушены многие дороги и сельскохозяйственные угодья.