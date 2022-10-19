МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минфину проработать субсидию на газификацию домов в дотационных регионах, сообщается на сайте правительства РФ. Новак допустил снижение добычи газа в России по итогам года

Новак, пишет кабмин, провел совещание по вопросу дополнительных выплат гражданам в рамках социальной догазификации. Согласно релизу на сайте правительства, Новак отметил, что процесс социальной догазификации в регионах можно ускорить, предоставив дополнительные субсидии на покупку оборудования и подведение газа непосредственно внутри участка домовладения.

"У людей не хватает денег на то, чтобы приобрести нужное оборудование и профинансировать прокладку труб", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Новак напомнил, что в президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, поручил регионам выплачивать гражданам на работы по газификации внутри участков не менее 100 тысяч рублей.

"Александр Новак обсудил возможность софинансирования для дотационных регионов из федерального бюджета части выплат льготникам и малоимущим на цели догазификации внутри участков и домов" — говорится в релизе.

"Минэнерго и Минфину поручено определить критерии, суммы и сроки выделения средств, а также подготовить методику расчета субсидии", — уточняется там же.