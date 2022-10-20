МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Взорванный газопровод "Северный поток" подлежит ремонту, который можно провести в течение нескольких месяцев, заявил в беседе с Danmarks Radio главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг. Нидерланды продлили экспортную лицензию оператора "Турецкого потока"

Изучив видеозапись повреждений, опубликованных шведским изданием Expressen, датский инженер заявил, что труба не покроется ржавчиной, пояснив, что на глубине 80 метров в воде содержится немного кислорода. При этом он отметил, что поверхности излома выглядят "очень чистыми и почти блестящими".

По мнению Уссинга, "это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом". При этом он отметил, что "с некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной".

Инженер считает, что взрыв вызвал скачок давления, и это могло привести к повреждениям на участках газопровода, расположенных на некотором расстоянии от места происшествия. Но, как полагает Уссинг, их можно устранить, приподняв трубопровод над морским дном. После этого водолазы-сварщики смогут приварить новый участок трубы.

"Наконец, трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ", — заявил инженер.

По прогнозу Уссинга, ремонтные работы займут несколько месяцев.