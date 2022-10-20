МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Европа оказалась в клещах между значительным сокращением поставок российского газа и приближением "тихого и смертоносного врага", пишет обозреватель Al Jazeera Абдель Меджид Дакниш. Global Times: европейцы стали осознавать свою роль в стратегии США

Он напомнил, что в преддверии зимы европейские страны лихорадочно стремятся разработать хоть какой-то план, чтобы затормозить рост цен на газ, спастись от энергетического кризиса, противостоять высокому уровню инфляции и значительному ухудшению покупательной способности.

Дакниш отметил, что между странами-членами ЕС все больше обостряются разногласия по поводу установления потолка цен на российский газ.

Европейские лидеры разрабатывают "дорожную карту", чтобы обуздать стремительный рост цен на энергоносители, вызванный острым дефицитом российского газа и вероятными перебоями в подаче электроэнергии в зимний период. Она включает в себя установление потолка цен на энергоносители, но между европейскими государствами возникли разногласия. Группа из 15 стран поддержала введение ценовых ограничений на весь импортируемый газ, но Германия, Дания и Нидерланды выступили против, опасаясь, что это затруднит покупку газа, необходимого им для поддержания их экономик.

"Мы полны решимости мобилизовать наши ресурсы для снижения цен на энергоносители, и мы работаем над увеличением запасов. Россия запустила энергетическую ракету по европейскому континенту и всему миру", — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после завершения европейского саммита.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие недели будут представлены более детальные предложения по сдерживанию цен на энергоносители.

"Все мнения относительно поставок газа и цен на электроэнергию имеют значение. Мы должны постараться избежать разногласий и сохранить наш рынок единым", — добавила она.

Польские власти, в свою очередь, обвинили Германию в "эгоизме" из-за ее подхода к урегулированию энергетического кризиса.

Ожидается, что Еврокомиссия представит расширенный пакет мер по выходу из энергетического кризиса на заседании Евросовета, которое пройдет 20-21 октября в Брюсселе.

Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов. Вместе с тем он обвинил Запад в перебоях с поставками газа и заявил, что теперь "мяч на стороне Евросоюза".

Европейское благополучие последних десятилетий, по его словам, во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, а установление потолка цен на газ приведет к тому, что Европа потеряет сотни миллиардов. "Хватит обворовывать нас!": американцы в ярости из-за заявления Байдена

Путин также прокомментировал инициативу европейских стран ввести ограничения цен на российские энергоносители. Он заявил, что Москва не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них.

Франсуа Компаньола, аналитик в Институте исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS), объяснил причины возникновения энергетического кризиса внешними факторами. Пандемия коронавируса и украинский кризис сократили поставки газа, что усугубило внутренние разногласия в Европе.

По мнению экономиста Даниэля Мельхема, проблема не в установлении потолка цен на российский газ, а в том, как это сделать с газом, который импортируется из других стран, например, из Норвегии или США.

"Германия выступает против установления потолка цен на российский газ, поскольку считает, что это может привести к бегству поставщиков из Европы в Азию, особенно в свете сильной конкуренции со стороны таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея, которые покупают газ по высоким ценам", — объяснил он.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предупредил, что предстоящая зима будет холоднее предыдущей, что грозит ростом потребления электроэнергии и газа.

По словам Компаньола, нужно рационализировать потребление, чтобы суметь пережить сложную зиму, однако негативных последствий из-за высоких цен на энергоносители не избежать.

Европейские экономики переживают период рецессии, особенно в связи с продолжающимся ростом инфляции, которая в этом году достигла рекордных 10%, согласно данным Евростата. Поскольку цены на энергию и сырье выросли более чем на 40%, может ли энергетический кризис превратиться в долговой, задается вопросом автор Al Jazeera.

Компаньола уверен, что долг обязательно возрастет, но у всех он будет разным. Италия, Испания и Греция, по его мнению, могут испытать на себе наибольшие последствия роста цен на энергоносители. Их долги вырастут, а экономика серьезно пострадает. Так, власти Франции выделили 45 миллиардов на помощь потребителям и предприятиям в условиях энергетического кризиса, а Германия планирует потратить 200 миллиардов евро.

"Европейские страны вынуждены занимать на финансовых рынках, чтобы смягчить шок от роста цен на энергоносители и повысить покупательную способность своих граждан", — отмечает Дакниш.

Обозреватель уверен, что правительства ЕС будут вынуждены повышать налоги в 2025 и 2026 годах, чтобы компенсировать этот долг. Все пакеты помощи и поддержки закончатся через 5 лет, поскольку государственный долг не выдержит в этих условиях, подытожил он.