МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике в Twitter новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа. The Telegraph: решение Шольца о спасении ФРГ привело Макрона в бешенство

"Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого. Я ожидаю настоящего обсуждения на предстоящем саммите Совета Европы", — заявил он.

Орбан считает, что остановка поставок российского топлива неизбежно повлечет за собой массу проблем в экономике стран Европы.

"Мне говорят, что российский газ плохой. Они говорят, что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит нам, чем мы его можем заменить. Не через пять лет, а завтра. Нам нужно управлять нашей экономикой, это очевидно", — написал Орбан.

На этой неделе ЕК выдвинула предложение по новому пакету мер по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, предполагается провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа, чтобы наполнить к зиме хранилища, создать механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF и новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Эти предложения должны согласовать все страны Евросоюза.