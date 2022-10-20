БЕРЛИН, 20 окт — ПРАЙМ. Германии удалось наладить и повысить поставки сжиженного природного газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии, сообщило в четверг Федеральное сетевое агентство страны (BNA). Десятки СПГ-танкеров скопились у берегов Испании и Португалии

"Импорт из Нидерландов, Бельгии и в последние несколько недель также из Франции снова увеличился. Германия получает выгоду от импортной инфраструктуры СПГ в странах Бенилюкса. Объемы импорта из Норвегии также были увеличены", — говорится в пресс-релизе сетевого агентства.

По данным регулятора, в данный момент количество доступного газа лишь немногим уступает показателям предыдущих лет.

"Поскольку при этом происходит экономия газа и, следовательно, потребление упало, мы сейчас находимся в комфортной ситуации и можем заполнить резервуары быстрее, чем предполагалось ранее", — отметили в BNA.

Во вторник регулятор сообщал, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 96%.