БРЮССЕЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать "зеленый коридор", который заменит газопровод "Мидкат" (MidCat) и откроет доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. В Польше торжественно открыли газопровод Baltic Pipe

"Сегодня утром мы провели встречу с Испанией и Португалией и договорились отказаться от проекта "Мидкат" – газопровода через Пиренеи, чтобы создать проект, над которым три страны начнут активную работу в ближайшие недели. Он должен вывести из изоляции пиренейский полуостров и создать коридор зелёной энергетики между Португалией и Испанией и пройти через Францию в остальную Европу", — заявил Макрон по прибытии на саммит ЕС 20-21 октября в Брюсселе.

Он отметил, что целью проекта является объединение энергосетей стран ЕС и скорейший переход к зеленой энергетике.

"В декабре я приеду в Испанию, чтобы завершить оформление этого проекта", — добавил Макрон.

"Три страны достигли соглашения о замене проекта MidCat новым проектом, который будет называться "зеленым энергетическим коридором", и свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком", — заявил в свою очередь журналистам премьер-министр Испании Педро Санчес после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антонио Костой.

По его словам, между Барселоной и Марселем будет построен "зеленый водородный трубопровод", который, ввиду продолжающегося энергетического кризиса, также сможет транспортировать газ, необходимый европейскому энергетическому рынку.

"Мы втроем собираемся снова встретиться 8 и 9 декабря в Аликанте на саммите Евромед (который объединит 9 средиземноморских государств ЕС) и продолжить работу, чтобы обсудить сроки, инвестиции, распределение затрат и объем экономических ресурсов, которые нам придется задействовать", — сказал премьер Испании.

В сентябре Макрон заявил, что Франции не нужен третий газопровод, соединяющий её с Испанией.