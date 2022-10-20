МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских энергоносителей. В Израиле рассказали о решении России, которое положит конец гегемонии США

Многие не поверили словам политика, назвав их "нелепыми".

"Я постоянно слышу, что мы должны экономить газ, электричество, но с российскими энергоносителями в этом не было необходимости", — заявил один из пользователей.

"Он все-таки канцлер, а почему-то постоянно выставляет себя в таком нелепом виде", — написал другой юзер.

"Из его уст не исходит ни одного правдивого предложения. Будем надеяться, что он скоро станет историей", — написал еще один читатель.

"Мы освободились от зависимости? Да ведь Шольц действительно страдает слабоумием! Мы просто покупаем газ втридорога!" — воскликнул четвертый комментатор.

"От одной зависимости к другой. Лучше дешевое российское топливо, чем американский "газ свободы" по завышенной цене", — резюмировали пользователи.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.