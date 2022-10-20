Читатели Welt раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за слова о "свободе" от российского газа
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Welt высмеяли заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия "освободилась" от зависимости от российских энергоносителей.
Многие не поверили словам политика, назвав их "нелепыми".
"Я постоянно слышу, что мы должны экономить газ, электричество, но с российскими энергоносителями в этом не было необходимости", — заявил один из пользователей.
"Он все-таки канцлер, а почему-то постоянно выставляет себя в таком нелепом виде", — написал другой юзер.
"Из его уст не исходит ни одного правдивого предложения. Будем надеяться, что он скоро станет историей", — написал еще один читатель.
"Мы освободились от зависимости? Да ведь Шольц действительно страдает слабоумием! Мы просто покупаем газ втридорога!" — воскликнул четвертый комментатор.
"От одной зависимости к другой. Лучше дешевое российское топливо, чем американский "газ свободы" по завышенной цене", — резюмировали пользователи.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
https://1prime.ru/gas/20221020/838531128.html