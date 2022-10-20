МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли на 14%, до 1302,5 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Канцлер Австрии предложил смириться с высокими ценами на газ

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF оказались на минимуме в начале торгов — 1143,2 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Затем котировки росли, достигнув ценового максимума во второй половине дня — 1327 долларов за тысячу кубометров (+16,4%). К закрытию торгов цены немного снизились — до 1302,5 доллара за тысячу кубометров (+14,2%). Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, — 1140,1 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда они и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.