ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик, следует из опубликованного сообщения организации. Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегического резерва

"Согласно оценке, все регионы имеют адекватные ресурсы для нормальной зимы. Но важно признать регионы, которые могут столкнуться с экстремальными погодными условиями. В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой", — заявил он.

К Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

"Рост спроса на природный газ, особенно для его экспорта, а также более низкие, чем обычно, запасы природного газа усиливают ожидания, что цены будут выше прошлого года", — добавили в регуляторе.

В FERC уточнили, что для Новой Англии рост цен может оказаться особенно высоким, в том числе и-за зависимости региона от поставок СПГ.