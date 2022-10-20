Регулятор предупредил, что северо-восток США зимой столкнется с нехваткой природного газа
ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик, следует из опубликованного сообщения организации.
"Согласно оценке, все регионы имеют адекватные ресурсы для нормальной зимы. Но важно признать регионы, которые могут столкнуться с экстремальными погодными условиями. В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой", — заявил он.
К Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.
"Рост спроса на природный газ, особенно для его экспорта, а также более низкие, чем обычно, запасы природного газа усиливают ожидания, что цены будут выше прошлого года", — добавили в регуляторе.
В FERC уточнили, что для Новой Англии рост цен может оказаться особенно высоким, в том числе и-за зависимости региона от поставок СПГ.
https://1prime.ru/gas/20221020/838533345.html