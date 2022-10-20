КИШИНЕВ, 20 окт — ПРАЙМ. Молдавское госпредприятие "Энергоком" дополнительно приобрело 10 миллионов кубометров газа на случай, если "Газпром" прекратит поставки в страну, сырье будет храниться в подземных хранилищах на Украине, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Молдавия в срок рассчиталась с "Газпромом" за сентябрь

Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша — 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок.

"АО "Энергоком" приобрело 20 октября еще 10 миллионов кубометров газа по цене 997 евро за тысячу кубов. Они будут храниться в подземных газохранилищах Украины. Данная закупка была произведена в рамках проекта "Надежность поставок природного газа". Таким образом АО "Энергоком" освоил транш в 100 миллионов евро, выделенный нашими партнерами. До сих пор газовый резерв Молдавии составлял 35 миллионов кубов. Запасы были сделаны на случай, если российский "Газпром" приостановит поставки газа в Молдавию", — сообщил Спыну в своем Telegram-канале. У кого был закуплен газ вице-премьер не сообщил.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

В среду Спыну сообщал, что власти Молдавии выделят кредит "Молдовагазу" объемом более 54 миллионов долларов (средства должны были дойти 20 октября) под залог газотранспортной системы страны — решение позволит компании полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь и предотвратить риски прекращения поставок. Ранее в четверг глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщал, что компания сумела вовремя рассчитаться с "Газпромом" — перечислила российской компании 53,5 миллиона долларов за сентябрьские поставки и 27,4 миллиона в качестве аванса в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.