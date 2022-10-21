МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из РФ с ситуацией, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво. Орбан выступил против совместных закупок энергии и потолка цен на газ в ЕС

"Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция", — написал Орбан в Twitter.

Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине, а также что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19, потому что это было "медленно и дорого". По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.