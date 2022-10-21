МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия будет работать со странами Евросоюза, чтобы создать механизм коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Орбан выступил против совместных закупок энергии и потолка цен на газ в ЕС

"Мы собираемся создать инструмент коррекции рынка, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ… Мы будем работать с министрами энергетики, чтобы создать юридическое предложение, чтобы ввести в действие механизм коррекции рынка", — сказала она на пресс-конференции.

В заключениях по энергетике саммита глав государств ЕС говорится, что лидеры призвали Совет стран ЕС и Еврокомиссию "срочно представить конкретные решения" по ряду дополнительных мер в сфере энергетики, в том числе, о "временном динамическом ценовом коридоре по сделкам по природному газу, чтобы незамедлительно ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ".