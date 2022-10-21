МОСКВа, 21 окт — ПРАЙМ. Немецкое правительство не реагирует на призывы подключить Москву к расследованию диверсии на газопроводах "Северного потока", сообщил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила датская полиция

"К расследованию инцидента должна быть привлечена Россия, а также независимые стороны. Именно этого мы требуем, но правительство Германии не реагирует", — рассказал он РИА Новости и добавил, что такое "громкое молчание" говорит само за себя.

Политик подчеркнул, что сейчас расследование ведут Дания и Швеция, а Берлин не принимает участия в этом процессе. Даже если страны уже получили предварительную информацию в рамках следствия, они не могут ее раскрыть, что делает расследование недостаточно прозрачным, добавил Крупалла.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.