Глава АдГ: Берлин игнорирует призывы привлечь Москву к расследованию по "Северным потокам"
МОСКВа, 21 окт — ПРАЙМ. Немецкое правительство не реагирует на призывы подключить Москву к расследованию диверсии на газопроводах "Северного потока", сообщил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"К расследованию инцидента должна быть привлечена Россия, а также независимые стороны. Именно этого мы требуем, но правительство Германии не реагирует", — рассказал он РИА Новости и добавил, что такое "громкое молчание" говорит само за себя.
Политик подчеркнул, что сейчас расследование ведут Дания и Швеция, а Берлин не принимает участия в этом процессе. Даже если страны уже получили предварительную информацию в рамках следствия, они не могут ее раскрыть, что делает расследование недостаточно прозрачным, добавил Крупалла.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
https://1prime.ru/gas/20221021/838536979.html