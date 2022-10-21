МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европа изучает варианты поставок "голубого топлива" в случае, если Турция станет газовым хабом, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Евросоюз разработает конкретные меры по снижению цен на газ

"Отныне, разумеется, они не могут получать природный газ из России, когда и как им захочется. Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет. Точно так же, будет ли обеспечен спрос на природный газ из Азербайджана, то есть по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), или нет. На данный момент я вижу, что мой брат Ильхам Алиев (президент Азербайджана) имеет позитивный взгляд на этот вопрос. Мы оценим это и, соответственно, оценим развивающийся процесс и предпримем свои шаги", — сказал президент Турции журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана.

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский и турецкий лидеры, обсудив эту идею, поручили детально и быстро проработать вопрос.