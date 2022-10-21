МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Создание нового газового хаба в Турции отвечает интересам Москвы и Анкары, но некоторые вопросы еще предстоит обсудить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В "Газпроме" оценили потенциальную мощность нового хаба в Турции

"Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее — все это предстоит еще определить", — заявил он.

Песков подчеркнул, что президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уже дали поручения о скорейшем проведении консультаций между профильными ведомствами двух стран. При этом конкретных деталей по реализации инициативы пока нет, но они будут прорабатываться, отметил представитель Кремля.

Путин и Эрдоган 13 октября провели переговоры в Астане, в ходе которых глава РФ рассказал своему коллеге об идее создания в Турции газового хаба для продажи газа в третьи страны и определения цен.

Предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.