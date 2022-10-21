Песков: Россия пытается получить доступ к расследованию ЧП на "Севпотоках"
Песков: Россия натыкается на стену в попытках получить доступ к расследованию ЧП на "Севпотоках"
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Россия по дипломатическим каналам работает над получением допуска к расследованию теракта на "Северных потоках", пока натыкается на стену, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", — отметил пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, Кремль не располагает новыми данными о расследовании, поскольку Москва лишена возможности принимать в нем участие.
Кроме того, многие в Европе удивятся, если если исполнители теракта на "Северных потоках" будут преданы огласке, подчеркнул представитель Кремля.
https://1prime.ru/gas/20221021/838541936.html
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