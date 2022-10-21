МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Россия по дипломатическим каналам работает над получением допуска к расследованию теракта на "Северных потоках", пока натыкается на стену, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Немецкий политик заявил о "громком молчании" Германии по "Северным потокам"

"Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, Кремль не располагает новыми данными о расследовании, поскольку Москва лишена возможности принимать в нем участие.

Кроме того, многие в Европе удивятся, если если исполнители теракта на "Северных потоках" будут преданы огласке, подчеркнул представитель Кремля.