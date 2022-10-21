Молдавия накопила 81,5 миллиона кубов газа на случай прекращения поставок
Молдавия накопила 81,5 миллиона кубометров газа на случай прекращения поставок "Газпромом"
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КИШИНЕВ, 21 окт — ПРАЙМ.Молдавия закупила 81,5 миллиона кубических метров газа на случай, если Россия прекратит поставки своего топлива, сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Всего у нас 81,5 миллионов кубометров купленного газа. Эти объемы будут использованы в случае, если "Газпром" решит прекратить поставки газа гражданам нашей страны вопреки договорным обязательствам", — написал он в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в пятницу государственная компания Energocom докупила 18 миллионов кубов топлива, таким образом общий объем резервов вырос до 81,5 миллиона кубометров.
Вместе с тем Спыну призвал жителей Молдавии продолжать экономить ресурсы.
Ранее "Газпром" сообщил, что может прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит договоренности по оплате или по срокам урегулирования исторической задолженности "Молдовагаза".
https://1prime.ru/gas/20221021/838544810.html
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