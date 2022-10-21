МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры решительно осудили диверсии против газопроводов "Северный поток", говорится в итоговых заключениях двухдневного саммита ЕС. Песков: Россия пытается получить доступ к расследованию ЧП на "Севпотоках"

Теракты произошли 26 сентября на российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключали целенаправленную диверсию.

"Европейский совет решительно осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, например такие, как против газопроводов "Северный поток", — сказано в документе.

Кроме того, стран-членов Евросоюза призвали принять срочные и эффективные меры и сотрудничать друг с другом, Еврокомиссией и другими соответствующими органами для повышения устойчивости инфраструктуры региона.

По сообщению оператора "Северного потока" Nord Stream AG, ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".