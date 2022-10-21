МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. США придерживаются двойных стандартов в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. В ЕК заявили, что ценовой бенчмарк должен учитывать масштабные закупки газа

"Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты – когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США – производитель энергии. И они продают у себя газ в 3-4 раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — сказал он.

Президент Франции добавил, что обсудит этот вопрос в ходе своего визита в Вашингтон 1-2 декабря.